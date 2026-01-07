Calciomercato Reggina: dopo Guida anche Giuliodori… per non lasciare nulla al caso

Nella giornata di oggi si è scritto di una trattativa in dirittura d’arrivo tra la Reggina e l’attaccante della Cavese Angelo Guida. Non ci sono ancora notizie ufficiali ma entro la serata o al massimo domani mattina il calciatore dovrebbe mettere nero su bianco, arrivare in prestito ed essere da subito a disposizione. La società non si è fermata, però, al solo rinforzo in attacco, perchè secondo quanto riferito dal sito alfredopedulla.com, si è puntato a riportare in riva allo stretto l’esterno Giuliodori, in forza al Cerignola, che lo girerebbe in prestito alla Reggina. Determinante la volontà del calciatore di tornare a vestire la maglia amaranto.