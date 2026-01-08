Calciomercato Reggina: ufficiale Angelo Guida. La formula del contratto

AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Angelo Guida dalla Cavese.

Nato a Caserta il 24 agosto 2002, cresce nel settore giovanile della Salernitana, completando l’intero percorso fino alla formazione Primavera. Nella stagione 2022/2023 indossa la maglia della Casertana, con cui totalizza 21 presenze e 3 reti. Successivamente approda in Lega Pro, vestendo le maglie di Turris e Brindisi. Con il Paternò ha realizzato 10 reti.

Nella prima parte della stagione ha militato nella Cavese, collezionando 16 presenze e mettendo a referto due assist. Indosserà la maglia n. 32