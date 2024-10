Calciomercato Reggina: Fabbian ha convinto, per questo si punta su Hernani

Si sono inseguiti per lungo tempo prima Proia e poi Valzania. Si è fatto un timido tentativo per Mazzitelli, poi si è deciso di andare su un profilo decisamente diverso. La Reggina sembra in dirittura d’arrivo per l’acquisizione del centrocampista Hernani, di proprietà del Parma ma in prestito biennale al Genoa, squadra con la quale ha giocato poco nella passata stagione ed ora fuori dal progetto tecnico. Trattativa non semplice nonostante la disponibilità del calciatore, bisogna trovare la quadra tra le società sull’elevato ingaggio.

Leggi anche

Le caratteristiche di Hernani

Hernani è un centrocampista definito atipico di buone qualità tecniche e capace di giocare indifferentemente con entrambi i piedi. Fisico imponente che si sviluppa in 188 cm, non velocissimo ma con una grande visione di gioco. Per caratteristiche è calciatore collocabile davanti alla difesa, infatti la sua carriera la inizia da mediano, anche se potrebbe giocare anche da mezzala, pur non avendo grandi propensioni all’inserimento. La valutazione della società in merito all’acquisizione di un nuovo centrocampista è cambiata rispetto al recente passato, perchè ovviamente Hernani ha caratteristiche più simili a Crisetig piuttosto che a Valzania o Proia. Le prime due gare hanno infatti confermato che nel ruolo di mezzala insieme ai vari Majer, Obi e Lollo, anche il giovane Fabbian rappresenta una garanzia. Attenzione alla lista Over, perchè se dovesse arrivare Hernani, ci sarebbe da sacrificare qualche altro giocatore oggi non ancora inserito nella lista dei partenti.