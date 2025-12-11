Calciomercato Reggina: cosa serve a Torrisi secondo l’ex Ivan Castiglia

"Il torneo è livellato verso il basso e la formazione di Torrisi può tornare in corsa per la promozione diretta"

Su Gazzetta del Sud il pensiero dell’ex calciatore amaranto Ivan Castiglia sulla Reggina e le necessità di intervento sul mercato: “Possiamo ancora farcela. Il torneo è livellato verso il basso e la formazione di Torrisi può tornare in corsa per la promozione diretta. Non vedo squadre leader. Nelle ultime uscite si è notato un atteggiamento diverso rispetto a un mese fa. I calciatori entrano in campo mostrando maggiore cattiveria agonistica, sono sempre sul pezzo, non lasciano alcun pallone. Contro la Nuova Igea non sarà semplice perchè dispongono di buone individualità soprattutto nel reparto offensivo.

Il mercato? A mio avviso servirebbe un centravanti in grado di alternarsi con Ferraro e Pellicanò. Prenderei anche un centrocampista con spiccate doti offensive, forse un trequartista”.