Calciomercato Reggina: diverse società su Laaribi e Barranco. Situazioni differenti

Il calciomercato in serie D deve ancora entrare nel vivo ma ci sono diverse società, soprattutto quelle più ambiziose, che stanno muovendo già dei passi importanti. Sondaggi, dialoghi, approfondimenti, in attesa che si apra ufficialmente la finestra estiva per poter poi o affondare i colpi o ufficializzare quelli con i quali si è trovato un accordo verbale.

Inevitabilmente gli occhi sono anche sui calciatori della Reggina, due in particolare che si sono distinti nella scorsa stagione, seppur con posizioni differenti. Parliamo di Laaribi e Barranco, con il primo protagonista di un campionato di altissimo livello dopo l’arrivo di Trocini e attenzionato da ambiziose società di serie D (il presidente della Nissa Giovannone lo ha dichiarato pubblicamente) con qualche interessamento anche dalla C.

Il centrocampista è sotto contratto con la Reggina fino al 2026 e riteniamo al momento difficile possa andare via, poi tutto può succedere. Barranco è invece in scadenza, le operazioni di rinnovo tardano ad arrivare e, come per Laaribi, le richieste non mancano. In questo caso non ci sentiamo di escludere che, nonostante il buon campionato e l’attaccamento dimostrato dall’attaccante, le strade si possano separare.