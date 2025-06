Nissa, Giovannone: ‘Prenderemo i migliori. Già bloccato un giocatore che ha fatto la B’

"Ci piace Laaribi, ma.. Torregrossa andrà minimo in C, ma se decide di scendere di categoria... Sono un vecchio tifoso della Reggina"

Intervento a radio Febea del presidente della Nissa Luca Giovannone: “Stiamo preparando una squadra che possa essere più forte di quella della passata stagione e quindi puntiamo come minimo al play off. Ci piacerebbe ovviamente molto di più… Siamo alla ricerca dei calciatori più forti e devo dire che ci sono anche quelli di categoria superiore che ci cercano. Ieri per esempio ci siamo accordati con un giocatore che ha fatto 110 partite in serie B. La strategia è quella di prendere i migliori che possano disputare un campionato di serie D ad alti livelli e per giocarcela con tutti, senza presunzione, ma l’obiettivo è tentare di vincere.

Laaribi? E’ un giocatore della Reggina che spero venga ripescata. A quel punto, visto che Laaribi ha fatto benissimo e potrebbe essere un profilo interessante, ma se la Reggina lo tiene non lo disturbiamo. Torregrossa? Assolutamente no. Sono amico del papà e lui come minimo giocherà in serie C. Certo, se poi dovesse decidere di andare in serie D, sceglierebbe la Nissa, praticamente casa sua. Dopo il 30 giugno ufficializzeremo tanti calciatori già contattati, sono nomi buoni.

La Reggina merita dopo il campionato fatto, per il blasone, la piazza, di andare in serie C e quindi essere ripescata. Sono molte di più le società in difficoltà rispetto a quelle che si sanno. E lo dico non per avere un avversario in meno l’anno prossimo, sono un vecchio tifoso della Reggina. Quando vedo i colori amaranto mi emoziono”.