Sono state decisive le ultime ore. La Reggina e mister Trocini sono vicinissimi a dirsi si dopo lunghi colloqui tra le parti. Le richieste da una parte e le contro richieste dall’altra, hanno trovato un punto di incontro e l’annuncio potrebbe arrivare a momenti. La conferma arriva dal Dg Praticò intervenuto a RadioVideotouring che ha dichiarato: “Abbiamo la volontà precisa di continuare con mister Trocini. Con lui siamo in dirittura d’arrivo, vanno definiti gli ultimissimi dettagli. Bruno è un punto fermo, può fare bene sia in C che in D. Secondo la società con Trocini si può davvero aprire un ciclo“.

