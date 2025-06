Reggina, il Dg Praticò: ‘Nessun ritardo, idee molto chiare’

Ospite di “Mezzogiorno Amaranto” il Dg della Reggina Peppe Praticò. Già riportato in altra pagina del nostro giornale la parte riguardante il tecnico Trocini, di seguito altri passaggi del suo intervento: “Le Istituzioni del calcio preposte, dovrebbero chiedere certificazione ufficiale alle società dove si attesta che una squadra può, oltre che iniziare, anche finire la stagione, altrimenti siamo punto e a capo.

I lavori al Granillo? Abbiamo avuto rassicurazioni che prima dell’inizio del nuovo campionato sarà disponibile e funzionante in tutti i settori. Se si dovesse creare la condizione del ripescaggio, bisognerà essere nelle condizioni di avere l’impianto a disposizione, i lavori saranno completati. Quando c’è da criticare è giusto farlo, in questo caso parliamo di uno stadio sul quale da anni si stanno facendo interventi migliorativi.

Il ritardo di qualche giorno non inciderà nel reperire calciatori di categoria per la D. Con mister Trocini siamo sempre in contatto. Abbiamo le idee chiare qualunque sia il campionato da disputare, oltre ad avere una base di otto undicesimi dei vecchi titolari e questo non va sottovalutato”.