Reggina: provare a vincere il campionato non può bastare, bisogna vincerlo e basta

Aspettavamo le prime notizie dopo gli esiti della Covisoc e invece ancora tutto tace in casa Reggina. La settimana scorsa la società e mister Trocini hanno trovato l’accordo ma ancora nessuna firma ufficiale, fermo restando che sarà lui l’allenatore degli amaranto anche per la prossima stagione. Come non si registrano novità sul fronte rinnovi, quelli più attesi di Barranco, Grillo, Cham e Capomaggio, anche se su quest’ultimo rimane ancora qualche interrogativo.

E’ un silenzio che fa riflettere. Certamente si sta lavorando, ma dopo il mancato ripescaggio si attendevano notizie a raffica, anche perchè nelle altre piazze iniziano a circolare nomi di calciatori importanti e obiettivi. La Reggina si preparerà ad affrontare il terzo campionato di serie D consecutivo, inimmaginabile nel momento in cui si è dovuti ripartire dal dilettantismo, ma anche la cruda verità che oggi, dopo la certezza di non essere più ripescati, ha gettato nello scoramento più totale la tifoseria. Una forma di stanchezza mista a rassegnazione che può essere risollevata solo con segnali molto forti che dovranno arrivare da una campagna acquisti di altissimo spessore. Provare a vincere il campionato non può bastare, bisogna vincerlo e basta. Come non sarà possibile pensare che solo lo zoccolo duro rappresentato dai calciatori della passata stagione possa garantire un campionato di vertice, molto difficile ripetere con gli stessi uomini, quel girone di ritorno e soprattutto quella parte finale. Ci vogliono forze fresche, altri giocatori di categoria abituati a vincere e attaccanti garanzia di gol e peso offensivo. Immaginiamo siano queste anche le richieste di mister Trocini.