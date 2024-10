Calciomercato Reggina: il colpo finale è in uscita. Sistemato Laribi

Al termine di una giornata tra le più intense per quello che riguarda il calciomercato della Reggina, arriva la notizia attesa sulla sistemazione di uno dei giocatori fuori dal progetto amaranto. Dopo una serie di rifiuti il fantasista Laribi ha accettato il trasferimento al Cittadella. Ha rifiutato la serie C speranzoso di trovare un’altra sistemazione e così è stato, adesso la velocizzazione delle pratiche per far si che il passaggio possa avvenire.

