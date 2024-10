Calciomercato Reggina: si bussa in casa Lazio, c’è bisogno di esperienza e qualità

Sarà certamente un mercato con prevalenza di giovani in arrivo nell’organico a disposizione di mister Toscano, ma la pericolosità del campionato ed il tunnel nel quale la Reggina si è inserita e fa fatica ad uscire, impone anche delle scelte diverse così come si diceva in altra pagina del nostro giornale.

Insieme ai giovani anche l’esperienza

Così il ds Taibi, secondo quanto riferisce gianlucadimarzio.com, è andato a bussare alla porta della Lazio per chiedere la disponibilità dell’esterno d’attacco Cristiano Lombardi, classe 95, la scorsa stagione in granata con la maglia della Salernitana e poi rientrato alla base seppur con zero presenze nella massima serie. Sarebbe un acquisto significativo per andare a rinforzare uno dei reparti che in questo girone di andata ha mostrato le maggiori difficoltà.