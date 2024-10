Calciomercato Reggina: ritorno di fiamma per il dopo Nicolas. Novità per Menez e Faty?

L’acquisizione di un nuovo portiere è certamente tra le priorità di questa prima parte di calciomercato per la Reggina. La vicenda Nicolas è stata raccontata in tutti i suoi aspetti e non è più il caso di tornarci, ma l’esempio dell’estremo difensore brasiliano deve comunque servire per l’individuazione di chi dovrà difendere i pali della porta amaranto per il prossimo campionato. La Reggina aveva iniziato la stagione con il giovane promettente Plizzari, per carità un buon portiere, ma precipitato insieme alla squadra in un momento davvero buio, insieme ad alcuni errori grossolani che ne hanno condizionato il suo rendimento. Ed allora è assai probabile che per il nuovo anno il Ds Taibi si possa indirizzare da subito su un profilo esperto ed il primo nome è quello di Mauro Vigorito, classe 1990, attualmente al Lecce, ma non titolare. Si registra negli ultimi giorni un ritorno di fiamma per Alessandro Micai, vicinissimo alla Reggina nello scorso gennaio, prima che arrivasse proprio Nicolas. Piace molto a Taibi, da capire se avrà il sostegno di mister Aglietti nella scelta.

Rescissione per Menez e Faty?

In altra pagina del nostro giornale, abbiamo messo in evidenza un lungo elenco di calciatori oggi in organico, destinati a salutare la casacca amaranto e due punti interrogativi, quelli che riguardano Jeremy Menez ed il centrocampista Faty. Le valutazioni spetteranno al nuovo allenatore, ma secondo quanto riportato dal quotidiano Corriere dello Sport, per i due calciatori sarebbe molto vicina la rescissione e quindi saluti anticipati nonostante contratti in scadenza nel 2023. Potrebbe darci qualche risposta lo stesso Aglietti nella conferenza stampa di oggi.