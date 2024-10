Calciomercato Reggina: dopo Micovschi, individuato un altro esterno offensivo

Due esterni in entrata, altrettanti in uscita. Da capire la volontà dei calciatori

La Reggina, secondo quelle che sono le indicazioni di mister Baroni, vuole rafforzare le corsie esterne, aggiungendo a quelli già presenti, calciatori con propensioni più offensive.

Quattro esterni per mister Baroni

Nonostante qualche richiesta ricevuta, Daniele Liotti non dovrebbe muoversi dalla Reggina ed insieme a lui sulla corsia di sinistra potrebbe essere dirottato Mario Situm. A più riprese il calciatore ha manifestato il desiderio di poter cambiare corsia, per esaltare al meglio le sue qualità a piede invertito. Sul lato opposto già chiusa l’operazione per Micovschi con il Genoa, la Reggina sta chiedendo informazioni su Mattia Mustacchio, in uscita dal Crotone, ma con diverse società di serie B che lo stanno attenzionando. Si riuscisse a chiudere per lui, il discorso esterni sarebbe concluso.

In uscita Rolando e Bellomo

E per due esterni che arrivano, altri due destinati alla partenza. Il più vicino è Gabriele Rolando per il quale l’Alessandria ha formulato una proposta contrattuale interessante, anche se c’è da registrare il forte interesse del Bari. Tra i giocatori fuori dal progetto tecnico di mister Baroni vi è anche Nicola Bellomo. Grande protagonista della prima parte di stagione e punto fermo per Mimmo Toscano, dall’arrivo del nuovo tecnico non ha più trovato spazio tra i titolari. A Reggio Emilia, da subentrato, ha regalato il gol vittoria. Non sarà semplice trovare una soluzione con il barese che da poco ha rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022, da capire anche le sue intenzioni. Baroni lo sta utilizzando come esterno d’attacco, anche se ad Ascoli è stato collocato sulla corsia di destra come quarto di centrocampo.