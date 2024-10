Calciomercato Reggina: prime operazioni in uscita. Gli aggiornamenti

Tra giovani ed Over, saranno diversi i movimenti in uscita. Si cercano soluzioni per Lafferty

Calciomercato in continua evoluzione. In casa Reggina saranno diverse le operazioni sia in entrata che in uscita, con l’occhio sempre vigile alla lista degli Over, al momento occupata secondo regolamento da 18 elementi.

Peli al como, Mastour vicinissimo al Carpi

Già detto di Lorenzo Peli che, tornato alla casa madre (Atalanta), andrà a rinforzare il Como, ormai prossimo il trasferimento di Hachim Mastour al Carpi. Sono diverse le società interessate al calciatore, ma il Carpi ha un vantaggio su tutte le altre e questa dovrebbe essere la prossima destinazione del talentuoso calciatore amaranto, anche in questa stagione utilizzato per pochi minuti. Si attendono novità anche su Marcucci, società di B e C su di lui.

Ai saluti anche Daniele Gasparetto

Il primo ad uscire dalla lista degli Over, invece, dovrebbe essere Daniele Gasparetto. Professionista esemplare, il difensore ha capito che non avrà molto spazio nella nuova difesa a quattro disegnata da mister Baroni ed anche sul piano delle gerarchie è dietro. In serie C esiste un forte interessamento dell’ambiziosa Sambenedettese ed è assai possibile che il trasferimento avvenga nei prossimi giorni.

Cercasi accordo con Lafferty

E poi Lafferty, centravanti sul quale la Reggina aveva puntato moltissimo ad inizio stagione ed ora fuori dai programmi tecnici. Trovare una squadra che possa essere interessata all’attaccante non è un problema, semmai non sarà semplice invece trovare una soluzione per la rescissione del contratto. Lafferty è arrivato alla Reggina la scorsa estate sottoscrivendo un contratto biennale, scadenza 2022, e per convincersi a rescindere chiede ovviamente determinate garanzie. Vedremo.