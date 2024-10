Calciomercato Reggina: le precisazioni di Alfredo Pedullà su Barillà

Nel solito intervento su Reggina Tv, il giornalista Alfredo Pedullà ha fatto un passaggio anche su Antonino Barillà, reduce freschissimo di risoluzione consensuale con il Monza e come spesso accade, accostato alla Reggina:

“Non ho alcuna novità sul futuro di Antonino Barillà. Ha vissuto da separato in casa in questi mesi, non ho notizie in merito ad un eventuale riavvicinamento alla Reggina. Questi discorsi sui grandi ritorni che hanno coinvolto anche i vari Missiroli, Viola, sono stati tutti messi da parte, tranne che non vi sia qualche sorpresa. La Reggina deve investire su giovani che possano dare vitalità e gamba, con tutto il rispetto per quelli che hanno già 33 o 34 anni che in organico già ci sono. Sfogliare gli album del passato non serve, c’è un calendario a febbraio intensissimo dove serve freschezza, con tutto il rispetto per chi ha fatto la storia della Reggina“.