Calciomercato: Reggina-Petrelli siamo allo scambio dei documenti

Due attaccanti per irrobustire un reparto che ha necessità di elementi in grado di fare la differenza in zona gol e che all’improvviso ha perso due pezzi importanti come Charpentier e Rivas.

La Reggina si è lanciata sul calciomercato a capofitto e dopo essersi assicurata Nicolas, Micovschi e Lakicevic, sta per chiudere per il giovane attaccante Elia Petrelli. Il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira ha dichiarato ai microfoni di Reggina TV: “Tra la Reggina e Petrelli siamo allo scambio di documenti“.

Elia Petrelli, classe 2001 è di proprietà del Genoa. Arriverà in prestito fino al 30 giugno 2021. In questa stagione ha realizzato 5 gol in 15 presenze con la Juventus Under 23.