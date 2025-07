Calciomercato Reggina: c’è anche un calciatore di B tra i sondaggi per l’attaccante

Volendo usare uno dei più classici luoghi comuni del calcio, diciamo che come sempre è il campo il giudice supremo. Ma intanto, almeno sulla carta, la Reggina costruita finora appare decisamente più completa rispetto alla scorsa stagione. E questo è il percorso tracciato e voluto da mister Trocini, che ha chiesto due giocatori per ruolo, di pari livello, per affrontare al meglio un campionato lungo e difficile come quello di serie D.

L’obiettivo è chiaro: evitare le difficoltà vissute nella scorsa stagione, soprattutto in momenti chiave come lo scontro diretto col Siracusa, dove pesò l’assenza contemporanea di Barillà e Grillo.

Tra centrocampo e corsie esterne, oggi la Reggina può contare su tanta qualità. La concorrenza sarà alta, le scelte non facili, ma per Trocini si tratta del piacevole bel problema da gestire.

La difesa è affidata a elementi esperti, con l’innesto del giovane Rosario Girasole. Manca l’alternativa o forse il titolare sulla fascia destra, dove al momento ci sono solo Lanzillotta e Palumbo, quest’ultimo adattato nel ruolo, almeno in occasione della partitella in famiglia.

In attacco, al momento, ci sono Ferraro e il giovane Pellicanò. Ma è noto che la dirigenza stia cercando un centravanti in grado di fare la differenza. Diversi i profili sondati, tra cui quello di Adriano Montalto. Ma c’è di più. Sottotraccia nelle scorse settimane, sono state chieste informazioni su Stefano Pettinari, classe 1992. Reduce da due stagioni alla Reggiana con 31 presenze e 3 gol, l’attaccante romano ha vissuto il suo miglior campionato nel 2019-20 con il Trapani: 17 reti in Serie B.

In Serie D, Pettinari rappresenterebbe un lusso. Tecnica ed esperienza non gli mancano, ma per ora si parla solo di un sondaggio. Il giocatore potrebbe aspettare proposte dalla Serie C prima di valutare un’eventuale discesa di categoria. In ogni caso, l’ostacolo ingaggio resterebbe da superare.

La rosa della Reggina piace, ma il tassello più atteso è ancora da sistemare.