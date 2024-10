Calciomercato Reggina: pioggia di ufficializzazioni. Tutti gli accordi

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Salernitana per il trasferimento di Alessandro Micai. Il portiere, classe 1993, approda in riva allo Stretto con la formula del prestito fino al 30 giugno 2022, con diritto di riscatto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Vasco Regini. Il difensore, classe 1990, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Federico Ricci. L’esterno offensivo, classe 1994, approda in riva allo Stretto a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con l’U.S. Sassuolo per il trasferimento di Stefano Turati. Il portiere, classe 2001, approda in riva alo Stretto con la formula del prestito, fino al 30 giugno 2022.