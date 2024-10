Calciomercato: Rolando dice no al Catanzaro e frena il mercato in entrata della Reggina

La lunga attesa aveva fatto pensare ad un possibile ripensamento di Gabriele Rolando rispetto al suo trasferimento al Catanzaro. Nel capoluogo calabrese lo aspettavano già da qualche giorno per la firma di un interessantissimo biennale cosa che invece non è avvenuta, proprio per il rifiuto da parte del calciatore amaranto comunicato da pochissimo.

Leggi anche

Il no di Rolando ad una proposta contrattuale vantaggiosa

Un no che appare immotivato anche per la proposta dal punto di vista economico del club giallorosso vantaggiosa, che ha fatto veramente di tutto per avere l’esterno. Immaginabile la reazione anche in casa Reggina che deve incassare un altro rifiuto e quindi tenere dentro un giocatore fuori dai programmi tecnici e di conseguenza un altro ingaggio. Con Asencio e Cavion pronti a mettersi a disposizione di mister Aglietti, adesso la Reggina è costretta a frenare il proprio mercato in entrata, se non prima riesce a sbloccare situazioni che diventano sempre più complicate.