Calciomercato Reggina: in uscita arrivano i primi due rifiuti

“Farroni è molto richiesto in serie C, dovrà solo scegliere, Paolo Marchi andrà al Piacenza la prossima settimana, pronto ad andare via anche Marco Rossi“.

Queste le ultime dichiarazioni del Ds Taibi riguardo il mercato in uscita. Se è vero che per Farroni e Marchi i discorsi sono abbondantemente avviati, stessa cosa non la si può dire duque per Marco Rossi. Secondo quanto riportato da Gazzetta del Sud, il difensore avrebbe rifiutato la destinazione Gubbio e quindi rallentato quella che è l’opera di sfoltimento dell’organico, necessaria per motivi tecnici e numerici. Insieme a lui anche Hachim Mastour ha manifestato il proprio dissenso riguardo il possibile trasferimento all’estero. Club della Lega professionistica degli Emirati Arabi avevano chiesto informazioni su di lui e Jeremy Menez.