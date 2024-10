Calciomercato Reggina, Taibi parla del futuro di Menez e del rinnovo di Bianchi

Nel corso della lunga intervista rilasciata dal Ds Taibi a Gazzetta del Sud, una parte già riportata, c’è un passaggio anche sul futuro di Menez, il rinnovo di Bianchi e gli obiettivi di mercato:

“Sul percorso di Menez e Faty hanno inciso gli infortuni, il secondo è stato praticamente fermo per tutta la stagione. Così come ho già detto, con il precedente progetto tecnico Menez sarebbe sicuramente partito e probabilmente non sarebbe stato il solo. Con Aglietti invece, verranno fatte delle valutazioni accurate e poi si deciderà”.