Torrisi aspetta il regalo di Natale: ‘Ecco perchè abbiamo bisogno di un attaccante’

Nel dopo partita, con la Reggina vittoriosa per la quinta volta consecutiva, mister Torrisi ha parlato anche di calciomercato: “Dobbiamo rincorrere perchè la classifica dice questo e ritengo che lo stiamo facendo anche abbastanza bene. Quando sono arrivato eravamo in zona play out e lo siamo stati anche con il sottoscritto dopo la sconfitta con l’Athletic Palermo.

Leggi anche

Nuovi arrivi che potrebbero rompere gli equilibri all’interno dello spogliatoio? Direi di no. Non reclamo nulla, c’è una direzione tecnica con la quale ci confrontiamo quotidianamente sul da farsi e ragionando anche su quello che è stato, con il patron una volta a settimana si fanno i resoconti. Questa è una squadra che ha bisogno di un attaccante, lo sappiamo, ci stiamo lavorando.

Leggi anche

E’ una richiesta mia, della direzione tecnica, perchè non possiamo stare con due soli attaccanti. In qualche circostanza siamo stati costretti ad adattare Edera. Pellicanò è un giocatore di grandissima qualità ma viene da un anno di inattività e non possiamo permetterci nel clou della stagione di farci trovare impreparati. Sinceramente non credo che un nuovo arrivo possa rompere gli equilibri, questo può accadere se un allenatore facesse delle scelte non in linea con quello che succede durante la settimana e non rispettasse la meritocrazia. Sull’attaccante siamo sul pezzo, speriamo che a breve possiamo ufficializzare quello che è il nostro obiettivo”.