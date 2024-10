Calciomercato Reggina: la strategia è cambiata. Esterno d’attacco un altro giovane

Dai Menez e Lafferty, ai Dalle Mura, Micovschi. La politica sul mercato della Reggina è totalmente cambiata, un pò per necessità, ma anche perchè ci sono determinate caratteristiche che il campionato di serie B richiede, come la freschezza atletica e quindi la gioventù, preferibilmente accompagnata anche dalla tecnica. E così, dopo aver perso Mustacchio, che comunque giovanissimo non era, secondo quanto scrive alfedopedulla.com. l’obiettivo è verso un giovanissimo di grande prospettiva come Matteo Tremoni, gioiellino francese in forza al Cagliari con sei presenze in questa stagione.

Leggi anche

C’è l’accordo tra Cagliari e Reggina, si aspetta il si del calciatore

“Il Cagliari ha raggiunto l’accordo con la Reggina per il prestito dell’esterno sinistro francese Matteo Tramoni, classe 2000. Il club ha dato il via libera, il diretto interessato vuole pensarci perché in Sardegna c’è anche il fratello. Ma la trattativa può sbloccarsi nel giro di pochi giorni”.