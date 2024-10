Calciomercato Reggina: aggiornamento sulla trattativa con Sirigu

Portiere e attaccante. La Reggina ha questi come primi e prioritari obiettivi ed i nomi accostati in questa prima fase di calciomercato, sono tutti di altissimo livello per un campionato di serie B.

Il Ds Taibi ancor prima di Natale ha avviato una serie di contatti, ha chiesto informazioni, approfondito alcuni dialoghi e tra questi c’è anche il forte interessamento per l’estremo difensore Sirigu. Le parti in realtà non sono mai state vicine per la posizione del calciatore da dodicesimo al Napoli e la sua situazione contrattuale. Secondo quanto riferisce alfredopedulla.com, si è ormai alla stretta finale, almeno per quello che riguarda la risposta definitiva che il portiere dovrebbe dare, combattuto anche dal desiderio di tornare vicino casa pensando al Cagliari:

Sirigu, risposta a breve