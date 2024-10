Calciomercato Reggina: per Situm richieste dalla C, ma con due ostacoli

Nel lungo elenco di giocatori in partenza, molti dei quali hanno già salutato, la Reggina dovrà trovare sistemazione anche per Laribi e Situm. A differenza del primo, sul secondo le richieste non mancano per esempio dall’estero ma anche in serie C. I colleghi de ‘Il Piccolo’, scrivono di un serio interesse sul calciatore da parte della Triestina che, pur essendo solida come società, si troverebbero di fronte a due ostacoli: l’ingaggio oneroso del calciatore e la concorrenza che si è mossa in anticipo. Ma il Ds Romairone, comunque, non sembra intenzionato a mollare.

