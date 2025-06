Calciomercato Reggina: tutto sull’attacco in questa prima fase

Sei calciatori per tre posti, ma tutti dello stesso livello. Con il rinnovo di mister Trocini sarà ancora 4-3-3 ed è in quella linea offensiva a tre che la prima parte di questa calciomercato si sta concentrando. Ragusa già c’era, nelle ultime ore sono arrivati i rinnovi di contratto per Barranco e Grillo, esattamente quello che il tecnico aveva chiesto. Ma ovviamente non basta, anche perchè ormai certi sono gli addii di Provazza e Renelus, mentre in posizione d’attesa rimane De Felice.

Sul fronte nuovi acquisti, sembra ormai in dirittura d’arrivo l’attaccante centrale Ferraro del Sambiase. Caratteristiche diverse da Barranco dal punto di vista tecnico e strutturale e non si esclude che ne possa arrivare un terzo a supporto. Sono le corsie esterne quelle sulle quali l’allenatore amaranto punta moltissimo per lo sviluppo del suo gioco. In organico ci sono attualmente Ragusa e Grillo, se ne cercano altri due di uguale caratura.

Un ruolo dispendioso che richiede qualità e corsa continua e quindi per tenere un livello sempre molto alto, è necessario avere dentro quei famosi “doppioni” che offrano garanzie assolute. Già detto di De Felice, si sta sondando il terreno per altri esterni di categoria, in grado di fare la differenza. Si cerca il colpo grosso.