Calciomercato Reggina: ufficiale Hernani, le parole di Saladini

Ultimi minuti della prima sessione di calciomercato. E' finita o no?

Reggina 1914 comunica di avere acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Hernani Azevedo Junior, proveniente dal Parma Calcio 1913.

Il patron Felice Saladini esprime tutta la sua gioia per un colpo che impreziosisce ulteriormente il mercato amaranto. “Ogni giorno c’è un motivo in più per venire al Granillo. Benvenuto a Hernani, sabato ti faremo sentire l’abbraccio di una città intera”.

Ad Hernani un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto.