Calciomercato Reggina: ufficiale, arrivano Orji Okwonwko e Michael Kingsley

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Bologna Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Michael Kingsley. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021.

Leggi anche

Un attaccante dal Bologna per Baroni

Nato a Owerri, capitale dello stato dell’Imo (Nigeria), il 26 agosto 1999, Michael muove i primi passi nell’academy dell’Abuja, prima di giungere in Europa, a Bologna.

Con i rossoblù si mette in luce nel campionato Primavera nella stagione 2017/18. Viene così ceduto a titolo temporaneo al Perugia, in Serie B, l’anno successivo, disputando 25 reti, 1 gol e 3 assist.

Torna a Bologna, prima di scendere di nuovo in cadetteria. Con la Cremonese, la passata stagione, scende in campo in dieci occasioni. Negli ultimi sei mesi Michael è stato a disposizione di mister Mihajlovic.

Arriva anche Orji Okwonwko

Il Presidente Luca Gallo e la Reggina comunicano di aver raggiunto un accordo con il Bologna Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del calciatore Orji Okwonwko. L’attaccante si trasferisce in riva allo Stretto sino al 30 giugno 2021.

Nato a Benin City, capitale dello stato di Edo (Nigeria), il 19 gennaio 1998, Orji è cresciuto tra le giovanili dell’Abuja e il Bologna. Nella stagione 2016/17 realizza undici gol in quattordici gare di campionato Primavera, abbastanza da guadagnarsi l’esordio in prima squadra. Al termine del campionato di Serie A saranno nove i gettoni collezionati, conditi da un assist.

L’annata successiva Orji disputa 10 gare con il Bologna in A, andando a segno tre volte. L’attaccante fa la spola tra prima squadra e Primavera, con cui in 7 apparizioni segna 5 gol e 2 assist. A gennaio la società emiliana lo cede in prestito al Brescia, in cadetteria.

Tornato in rossoblù, viene girato a titolo temporaneo al Montreal Impact. In due stagioni disputa complessivamente 50 partite, gonfiando la rete in 10 circostanze e fornendo 3 passaggi decisivi.

Orji nella sua carriera da calciatore ha vinto una coppa Canadese nel 2019 e un Mondiale under-17 con la sua Nazionale, nel 2015.