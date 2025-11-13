Calciomercato Reggina: ufficiale il ritorno del portiere Summa. Il comunicato
La formula del contratto e la scelta del numero di maglia
13 Novembre 2025 - 16:56 | Comunicato Stampa
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del portiere Gianmarco Summa, che si lega al club fino al termine della stagione con opzione di rinnovo.
Cresciuto nel settore giovanile del Torino, Summa approda alla Reggina nella stagione 2023/24, dove prende parte a diversi campionati giovanili. Successivamente veste le maglie di Lucchese e Fidelis Andria, proseguendo il proprio percorso di crescita.
Alla Reggina ritrova il preparatore dei portieri Stefano Pergolizzi e il collega di reparto Antonio Lagonigro, con cui aveva condiviso l’esperienza nell’Under 17.
Indosserà la maglia n. 30.