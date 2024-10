Calciomercato: il no di Rolando al Catanzaro. Il racconto di un pomeriggio ad alta tensione

Nel pomeriggio citynow aveva anticipato il rifiuto al trasferimento dell’esterno amaranto Rolando al Catanzaro, quando ormai tutto lasciava pensare ad un accordo di fatto raggiunto. Come in realtà lo era, salvo poi saltare per un ripensamento ai più apparso inspiegabile. Alfredo Pedullà sul proprio sito, ne spiega nel dettaglio ciò che è successo:

Rolando dice no, quello che è successo

“Gabriele Rolando dalla Reggina al Catanzaro: un’operazione che salta al momento della firma. Alle 15 era tutto pronto per il nero su bianco, mancavano gli ultimi dati: ricchissimo contratto biennale per l’esterno destro, con bonus e buonuscita da parte della Reggina. All’ultimo momento Rolando ha cambiato idea, senza un perché e pur essendo reduce da stagioni deludenti

Il Catanzaro c’è rimasto malissimo perché aveva fatto uno sforzo incredibile per un club di Serie C. Ma allo stesso tempo si è sentito sollevato, sono volate anche parole grosse, perché mai avrebbe accettato un trasferimento controvoglia. Ronaldo ha cambiato idea nel giro di pochi minuti, quando eravamo davvero allo scambio di documenti”.