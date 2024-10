Calciomercato: Rolando atteso a Catanzaro per la firma. I giallorossi vogliono un altro ex Reggina

Dopo una lunga attesa, si avvia verso la sua conclusione la trattativa tra il Catanzaro e Gabriele Rolando. Il calciatore per lungo tempo è stato corteggiato dai giallorossi con il Pescara ad attendere. La proposta del Catanzaro è stata ritenuta interessante ed è per questo, secondo quanto scrivono i colleghi di uscatanzaro.net che l’esterno sarà presente oggi nel capoluogo calabrese per la firma del contratto. Un alleggerimento importante per la Reggina sul piano dell’ingaggio ed anche un giocatore in meno in quel lungo elenco dei fuori lista.

Il Catanzaro anche su Sounas

Ed il Catanzaro starebbe pensando per il suo centrocampo ad un altro ex Reggina, il greco Sounas. Il giocatore ha ottenuto con il Perugia la sua seconda promozione consecutiva in serie B, quella che è l’ambizione della società giallorossa. Al momento si esclude un possibile ritorno invece di Garufo.