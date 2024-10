Calciomercato: Sampdoria alla ricerca di un attaccante, in lista anche Galabinov

Una buona partenza all’esordio, poi l’inatteso stop casalingo per la Sampdoria di Pirlo, alla ricerca in questi ultimi giorni di calciomercato di un attaccante forte ed esperto. La lista presenta nomi di livello e di qualità, a partire da Francesco Forte, passando per gli svincolati Destro, Okaka e Nestorovski. Ma secondo quanto riferisce Il Secolo XIX il club blucerchiato avrebbe messo nel mirino Andrey Galabinov in uscita dalla Reggina, a prescindere da quella che sarà la decisione del Consiglio di Stato.

