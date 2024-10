Calciomercato: tutti vogliono Sarao, ma l’attaccante sembra avere un solo obiettivo

Si era capito sin da subito che, tra le operazioni in uscita da portare a termine, quella di Manuel Sarao sarebbe stata tra le più complicate. Soprattutto dopo le ripetute dichiarazioni dell’agente Tateo, nel momento in cui è stato interpellato sul futuro del suo assistito: “Nessuno mi ha ancora comunicato che Sarao andrà via dalla Reggina, così come nessun altro club si è fatto vivo per sondare il terreno”, questa la prima. In un secondo momento ha anche aggiunto: “In caso di cessione, prenderemmo in considerazione solo piste inerenti la serie B, categoria che il ragazzo ha conquistato sul campo insieme ai compagni“.

Dichiarazioni abbastanza dirette, nonostante le richieste per il calciatore continuino ad aumentare giorno dopo giorno, ma arrivano dalla serie C. Il presidente del Monopoli Lopez ha confermato l’interessamento della sua società, ma impossibile da portare avanti per la consistenza contrattuale del calciatore. Si sono mosse per Sarao anche Casertana, Gubbio e per ultima anche la Lucchese. Vedremo chi riuscirà a spuntarla, di sicuro sarà molto difficile che l’attaccante milanese, in uscita dalla Reggina, possa trovare sistemazione in serie B, così come vorrebbe il suo procuratore…