Calciomercato serie D: sull’ex Reggina Sarao, la rivelazione del tecnico Lucarelli

Ha fatto parecchio discutere l’esclusione dai convocati per il derby con il Messina dell’attaccante del Catania Manuel Sarao. Per il calciatore ha parlato il suo agente il quale ha dichiarato di non avere alcuna trattativa con altre società, ma l’intervento dell’allenatore dei rossoazzurri Cristiano Lucarelli ai colleghi di Telecolor, racconta una versione non solo diversa, ma totalmente opposta: “Sarao? E’ al centro di una trattativa di mercato con una squadra di Serie D. Non ha giocato per quelli che sono gli accordi con la squadra che vuole acquistarlo”. Sul calciatore è piombato il solito Trapani anche se nelle ultime ore si era parlato di un inserimento del Siracusa.

