Calciomercato serie D: nuove squadre per Murgia e Baldan

Iniziano a muoversi tante pedine in serie D, i movimenti ci sono e ovviamente si dovrà attendere il primo di luglio per ufficializzarli. Ci si orienta attraverso indizi, indiscrezioni ma anche dichiarazioni che lasciano intendere quali possono essere i percorsi per la prossima stagione.

Tra questi c’è il difensore Baldan, ex Vibonese, molto vicino al Siracusa che nel frattempo ha rinnovato il contratto a Zampa. Ricorderete che nei giorni scorsi, durante una conferenza stampa molto dura, il presidente Pippo Caffo parlando del difensore, aveva dichiarato che lo stesso era molto vicino alla Reggina.

Chi aveva favorevolmente impressionato nei due match con gli amaranto nello scorso campionato, era il centrocampista del Licata Murgia. Secondo quanto riferito da seried24.com, il giocatore è a un passo dal Locri. Insieme a lui Romano del Ragusa.