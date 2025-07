Il calciomercato delle altre: l’attaccante Sarao lascia Siracusa ma rimane in Sicilia

Due stagioni con la maglia del Siracusa, l’ultima con la conquista della promozione in serie C, anche se Manuel Sarao non l’ha vissuta da vero protagonista, pur avendo dato il proprio contributo. Ha deciso di lasciare gli azzurri per una nuova avventura sempre in Sicilia, ufficiale il passaggio al Gela. Per un breve periodo è stato accostato alla Reggina, ma la società amaranto ha guardato altrove.

Il comunicato

“Attaccante centrale classe 1989, Manuel Sarao firma un contratto biennale con la società biancazzurra: un colpo di livello assoluto, un segnale forte, chiaro e ambizioso per tutta la Serie D. Nato a Milano, vanta 458 presenze e 108 reti tra Serie D e Serie C. Quattro stagioni in doppia cifra:

12 gol tra Seregno e Gallarate (2011/12)

10 reti con il Lumezzane in Lega Pro (2015/16)

11 marcature con la Virtus Francavilla (2018/19)

11 gol nei 16 mesi vissuti a Catania”.

La Vibonese, che ha di fatto rivoluzionato il proprio organico, si è assicurata le prestazioni dell’esperto Bucolo, protagonista con la maglia del Messina di ben due promozioni:

Il comunicato

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Rosario Bucolo. Il centrocampista centrale, classe 1988, arriva dalla Paganese dove ha militato nell’ultima stagione. Calciatore esperto, vanta più di 500 presenze tra serie D e Serie C, con esperienze, tra le altre, con le maglie di Catania, Messina, Catanzaro, Padova, Mantova e Potenza. Bucolo rappresenta un innesto di grande esperienza per la mediana rossoblù, portando leadership e qualità tecniche maturate in categorie superiori”.