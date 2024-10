Calciomercato: la tenacia di Taibi su quel vecchio pallino

Quando il Ds Taibi si mette una cosa in testa, prima o poi riesce ad arrivare all’obiettivo. In queste due stagioni ha dimostrato di saper operare prima nelle difficoltà e poi con una buona disponibilità economica. Ambizioni, progetto e blasone della piazza oggi diventano argomenti in più per il direttore amaranto, da proporre ai calciatori che si vanno a trattare. Per sua stessa ammissione, sono circa cinquanta quelli fino al momento contattati ed una certezza: la chiusura della trattativa con il francese Menez.

Ma a proposito di tenacia sugli obiettivi da raggiungere, Taibi non ha dimenticato quanto accaduto la scorsa estate. Quel lungo ed invano inseguimento verso Daniele Donnarumma, conclusosi con il rinnovo di contratto del calciatore con il Monopoli. Da quel Monopoli dove lo stesso Taibi è riuscito ad accaparrarsi il duo di centrocampo Paolucci e Sounas. Ma con la Reggina in serie B ed un appeal tornato quello di un tempo, è assai probabile che il DS torni alla carica per Donnarumma, con buona possibilità questa volta di arrivare all’obiettivo.