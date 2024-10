Tra due giorni si chiude. Come finirà il mercato della Reggina?

Tempi che cambiano e così rispetto al passato, ormai dalle nostre parti nessuno attende più gli ultimi giorni di mercato, speranzosi di avere qualche novità. La Reggina le sue operazioni in entrata le ha concluse praticamente da subito con obiettivi mirati e centrati nell’immediato e quella porticina inizialmente lasciata aperta dal Ds Taibi, è stata chiusa almeno secondo dichiarazioni ufficiali, dallo stesso responsabile del mercato amaranto.

A questo punto non resta che attendersi eventuali movimenti in uscita con Salandria che ha già imboccato la via verso Catania ed ora capiremo quello che potrà succedere nei prossimi due giorni, ricordando che la chiusura ufficiale avverrà venerdi 31 alle ore 20. Rubin rimane il calciatore che rispetto ad altri potrebbe rappresentare la seconda operazione in uscita. Nessuna forzatura in questo senso, ma eventuali opportunità che potrebbero consentire all’esterno di giocare con maggiore continuità. Vedremo.

Diversa la posizione di Doumbia che per stessa ammissione di Taibi, una volta recuperato, per caratteristiche potrebbe tornare utile nella volata finale della Reggina. Due giorni ancora per capire come si chiuderà la finestra invernale.