Calciomercato: l’inarrestabile Trapani pronto ad un altro grande colpo

In testa alla classifica con 31 punti, frutto di dieci vittorie consecutive ed il pareggio interno con l’Acireale. La corazzata Trapani, dato come favorito numero uno per la vittoria del campionato, non intende lasciare nulla al caso e grazie alla imponente disponibilità economica del presidente Antonini, continua ad intervenire sul mercato per potenziare un organico già fortissimo. Ed ha potuto anticipare i tempi grazie alla rinuncia del Lamezia Terme a proseguire la stagione, avendo già ufficializzato il trequartista Rizzo ed a breve sempre reduce dall’esperienza in biancoverde, dovrebbe assicurarsi le prestazioni del centrocampista forte, esperto e di categoria Marco Palermo. La trattativa è già abbondantemente avviata, calciatore che il presidente Antonini aveva già tentato di prendere la scorsa estate. E potrebbe non essere finita, visto che a dicembre si aprirà una nuova finestra di mercato.

