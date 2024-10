Calciomercato: in arrivo un nuovo centrocampista Under

Otto i calciatori ufficializzati, ne servono ancora più del doppio per completare l’organico da mettere a disposizione di mister Trocini. Un altro tassello potrebbe essere annunciato a breve, si tratta del giovane centrocampista Marco Bontempi, classe 2003, svincolatosi dalla Sampdoria e lo scorso anno in C con il Fiorenzuola. La trattativa sarebbe in dirittura d’arrivo e quindi presto il calciatore si potrà aggregare al resto del gruppo.

Nel frattempo ricordiamo che la serie D scenderà in campo mercoledi per il turno infrasettimanale. La LFA Reggio Calabria avrebbe dovuto fare il suo esordio al Granillo con il Lamezia Terme, gara rinviata al prossimo 25 ottobre, mentre qualora non si dovessero registrare novità riguardo ulteriori rinvii, gli amaranto dovranno scendere in campo domenica 24 settembre per affrontare il San Luca.