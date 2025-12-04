Calciomercato: ufficiale, Paolo Grillo all’Athletic Palermo. Il comunicato

Nessuna sorpresa rispetto a quanto comunicato dall’Athletic Palermo e cioè che l’ex Reggina Paolo Grillo è ufficialmente un nuovo calciatore nerorosa. Dopo la rottura con la soceità amaranto, l’esterno era stato attenzionato da diverse società e quella più vicina all’accordo sembrava il Barletta. L’inserimento dell’Athletic Palermo ha fatto la differenza, essendo il calciatore nativo di Partinico, con la definizione del passaggio alla compagine oggi collocata al terzo posto della classifica.

Il comunicato

“L’attaccante classe 1997, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, è reduce dall’esperienza alla Reggina. Per lui in carriera 142 presenze in Serie C e più di 50 in Serie D“.