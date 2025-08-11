Reggina: Trocini e il Dg Praticò molto chiari sull’ultimo intervento di mercato

Di solito sono tre gli indizi che fanno una prova, ma in questo caso ne bastano due...

Il lavoro sul mercato è praticamente terminato e la Reggina si presenta, a un mese dall’inizio del campionato, con un organico quasi al completo. Una condizione che soddisfa il tecnico Trocini, felice di poter lavorare fin da subito con l’intero gruppo.

Partendo da uno zoccolo duro in grado di garantire qualità tecniche, fisiche e morali, il Dt Bonanno ha operato per inserire elementi di esperienza e peso specifico, puntando anche ad aumentare il potenziale offensivo. L’obiettivo, alla luce di quanto accaduto nella scorsa stagione, è stato quello di creare alternative valide in ogni reparto.

Lo scorso anno il bottino di gol è stato consistente, pari a quello del Siracusa poi promosso. Ora, però, oltre alla capacità di mandare in rete più giocatori, si è scelto di inserire garanzie anche nel reparto avanzato, con gli arrivi di Ferraro e soprattutto Montalto.

Sul mercato restano solo dettagli da definire, come confermato dal direttore generale Praticò dopo l’amichevole con la Salernitana: “Direi che siamo a buon punto con la costruzione della squadra, mancano soltanto gli ultimi dettagli. Penso che nei prossimi giorni completeremo la rosa”.

Sulla stessa linea il tecnico Trocini: “Siamo al completo, probabilmente prenderemo un altro Under”.

Tutte le attenzioni sono quindi rivolte al reparto difensivo: a sinistra la fascia è coperta da Distratto e Fomete, mentre a destra c’è il solo Lanzillotta che non è un esterno puro, mentre si sta adattando il giovane Palumbo. L’arrivo annunciato è quello di un Under laterale destro, atteso entro questa settimana per completare definitivamente la rosa.