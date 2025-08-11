Reggina: mister Trocini sui singoli Ferraro, Di Grazia e Montalto

Mister Trocini parla del gruppo, poi entra nel dettaglio dei singoli: “Abbiamo un gruppo forte, dobbiamo continuare a lavorare. Alcune scelte sono legate anche allo stato fisico, c’è chi sta bene, altri meno. I dati di questa prima fase di preparazione ci stanno dando delle indicazioni anche sulla tenuta e i minuti che i calciatori hanno sulle gambe. Siamo ripartiti da quei calciatori che danno certezze tecniche, fisiche, morali. Quelli che sono arrivati daranno forza e competitività.

Ferraro è un giocatore che ha le caratteristiche che cercavamo. Non solo un finalizzatore ma anche uno che in campo battaglia, esattamente quello che volevamo. Ci darà una grossa mano.

Montalto è arrivato benissimo, ha grande voglia, tirato a lucido. Vuole darci una mano e dare soddisfazione ad una piazza alla quale è molto legato. Non l’ho portato qui a Salerno, perchè al momento è più importante che rimanga al centro sportivo a fare doppie sedute, mentre Di Grazia ha un piccolo fastidio al ginocchio ma in pochi giorni lo metteremo a posto. Mungo sta benissimo, c’è la moglie pronta a partorire e l’ho invitato a rimanere a casa.

L’obiettivo è quello di arrivare nel modo migliore all’inizio del campionato. Convinzione e umiltà dovranno essere le nostre caratteristiche, quelle di sempre”.