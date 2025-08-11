Reggina: mister Trocini sul campionato, il calciomercato e le possibili rivali

"La Reggina deve vincere e lo sa, abbiamo costruito una squadra con l'obiettivo di arrivare primi in campionato"

Al termine dell’amichevole contro la Salernitana, mister Trocini si è presentato in sala stampa: “Queste partite servono per conoscersi, crescere fisicamente, trovare i meccanismi. La Reggina deve vincere e lo sa, abbiamo costruito una squadra con l’obiettivo di vincere il campionato. Certo, una cosa è dirlo, un’altra farlo ed è per questo che dobbiamo dimostrarlo sul campo. Siamo al completo, probabilmente prenderemo un altro Under, oggi avevamo fuori tre giocatori fuori molto forti rimasti a Reggio per motivi diversi. Per me è stato importante avere già dalla fase di ritiro l’organico al completo.

Ci sono diverse squadre attrezzate come la Gelbison, la Nissa, il Savoia, storicamente la Vibonese ha sempre costruito buoni organici. Affrontiamo un campionato che oltre l’aspetto tecnico, ha un elevato livello agonistico, ma noi siamo pronti”.