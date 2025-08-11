Reggina, Blondett: ‘La pressione c’è, ma è anche il bello di questo mestiere’

L’analisi del difensore Blondett, dopo l’amichevole con la Salernitana: “Credo sia il primo test importante in questa fase della preparazione. Abbiamo fatto vedere delle buone cose, sia dal punto di vista del gioco che tecnico. Siamo ai primi di agosto e c’è ancora tempo per prepararci al meglio. L’organico è completo e ritengo sia forte e competitivo, c’è grande forza e qualità nei singoli e questo aumenta il livello anche durante gli allenamenti.

La pressione c’è, ma è anche il bello di questo mestiere. Nella vita bisogna prendersi delle responsabilità, siamo consapevoli che chiunque verrà a giocare contro di noi metterà il cento per cento in campo. Se si riesce a pareggiare questo aspetto, quindi agonismo e concentrazione, poi certamente verranno fuori le qualità maggiori che abbiamo”.