Calciomercato: l’ex Reggina Vesprini ritrova mister Pergolizzi

Lo scorso anno con la maglia della Reggina è stato buon protagonista con lo status di Under. Riccardo Vesprini è stato seguito con attenzione dai club di categoria superiore e concluso il prestito con la società amaranto, si è accasato alla Sambenedettese. Poche apparizioni e quindi la decisione di tornare in serie D perchè richiesto da un allenatore che lo conosce bene come Rosario Pergolizzi, tecnico del Giulianova:

Il comunicato ufficiale

“La U.S. Sambenedettese comunica di aver ceduto le prestazioni del calciatore Riccardo Vesprini al Giulianova con la formula del trasferimento a titolo temporaneo fino al termine della stagione 2025/26”.