Calciomercato Vibonese: un attaccante in entrata e due uscite

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Angelo Azzara.

L’attaccante palermitano, classe 1996, arriva dal Messina dove nella prima parte di stagione ha collezionato 13 presenze in Serie D, rendendosi protagonista con una doppietta decisiva contro la Sancataldese che regalò ai giallorossi la prima vittoria stagionale.

Azzara vanta un lungo percorso nelle categorie dilettantistiche siciliane, avendo vestito le maglie di numerose formazioni tra Eccellenza e Serie D: Campofranco, Alcamo, Geraci, Ragusa, Favara, Sancataldese, Marineo, Nissa, Aspra, Modica, Matese e Atletico Catania.

L’esperienza maturata in diverse piazze e la sua capacità realizzativa rappresentano un rinforzo importante per il reparto offensivo rossoblù“.

Doppia rescissione

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Francesco Dicorato.

La società rossoblù ringrazia il giocatore per l’impegno, la professionalità e la serietà dimostrati durante la permanenza in maglia vibonese e gli augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della sua carriera“.

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto professionale con Rosario Bucolo.

La società ringrazia Rosario per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza in maglia rossoblù e gli augura le migliori fortune per il proseguimento della carriera, sia sul piano professionale che personale“.