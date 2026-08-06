Calciomercato: bel colpo in difesa per la Vibonese. Esperienza e mentalità

A Vibo, con l’arrivo della nuova società, è tornato anche un pò di entusiasmo ma soprattutto la voglia di costruire una squadra che possa ben figurare. E le operazioni di mercato effettuate fino a questo momento vanno verso questa direzione. Molto interessante anche l’ultimo colpo in entrata.

Il comunicato

“L’U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Francesco Bertolo, difensore classe 1991.

Un vero e proprio colpaccio quello messo a segno dal DS Maglia, che porta in rossoblù uno dei difensori più vincenti dell’intero panorama dilettantistico nazionale.

Nato a Catania, difensore centrale di 187 centimetri, capace di agire anche da terzino sinistro, Bertolo è, infatti, un autentico leader e specialista delle vittorie: cinque campionati vinti in carriera, un palmarès che pochissimi possono vantare in questa categoria e che racconta, meglio di ogni parola, la caratura del giocatore e la sua mentalità.

Al successo più recente, il Girone H conquistato da protagonista con la maglia del Team Altamura, si aggiunge un bagaglio d’esperienza di assoluto rilievo: oltre 200 presenze in Serie D e quasi 70 gare tra i professionisti in Serie C, oltre alle ultime due stagioni da titolare e capitano della Pistoiese“.