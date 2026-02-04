Calciomercato: arriva un trequartista per la Vibonese

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito in prestito le prestazioni sportive del calciatore Diego Catasus dal Latina Calcio 1932.

Il trequartista, classe 2005, è nato a Santiago de Cuba ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Fondi prima di approdare al Latina nel 2022, dove si è imposto come punto fermo della formazione Primavera fino a guadagnarsi la fascia di capitano. Un percorso coronato dall’esordio in Serie C lo scorso anno contro l’Audace Cerignola.

Ma è sul piano internazionale che Catasus ha già lasciato il segno: convocato nella Nazionale maggiore di Cuba, ha collezionato 6 presenze in Nations League CONCACAF e ha partecipato alla FIFA U-20 World Cup in Cile, affrontando nel girone Australia, Argentina e Italia”.