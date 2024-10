Calciomercato Reggina: Taibi guarda ancora in casa Vis Pesaro per un attaccante

Prima Ejjaki, poi Giraudo, adesso Kevin Cannavò. Il Ds Taibi ha un filo diretto con la Vis Pesaro, società che lavora benissimo con i giovani e che dalla Reggina ha invece preso Farroni e Rubin.

Il dirigente amaranto da tempo lavora per la costruzione della nuova squadra, nonostante i dubbi da lui stesso posti riguardo la permanenza alla direzione tecnica della Reggina. Secondo quanto riportato da tuttoC.com, tra i prossimi obiettivi c’è “Kevin Cannavò, tra i giovani talenti di Serie C, in questa stagione ha brillato con la maglia della Vis Pesaro. Il classe 2000 ha segnato 8 gol, conditi da tre assist. Prestazioni che hanno attirato le attenzioni delle categorie superiori sul giovane attaccante, tra le altre ci sarebbe l’interesse della Reggina“.